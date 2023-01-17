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Радин Иван Васильевич

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.12.1904

Дата смерти

Около ?.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1904

Отец: Радин Василий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1932

Жена: Пахомова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.11.1933

Дочь: Незовибатько Кима Ивановна

Мать ребёнка: Пахомова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Около ?.03.1993
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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