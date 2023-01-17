Радин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1904
Дата смертиОколо ?.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1904
Отец: Радин Василий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
30.11.1933
Дочь: Незовибатько Кима Ивановна
Мать ребёнка: Пахомова Анастасия Дмитриевна
Смерть
Около ?.03.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно