Сорокин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1911
Дата смерти29.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911
Отец: Сорокин Василий Васильевич
Мать: Сорокина Анна Флорова
Мих Мих Бородихин и казачья жена Марфа Ефремова Сорокина
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сорокин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Сорокина Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Мл. Сержант 238 сд
Смерть
29.05.1944
Добужа, Быховский район, Могилёвская область
Погиб в сражении ВОВ