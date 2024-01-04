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Сорокин Михаил Васильевич

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.09.1911

Дата смерти

29.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911

Отец: Сорокин Василий Васильевич

Мать: Сорокина Анна Флорова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Мих Мих Бородихин и казачья жена Марфа Ефремова Сорокина
Рождение ребёнка
1938

Сын: Сорокин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Игнатьевна

Военная служба
Неизвестно
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Мл. Сержант 238 сд
Смерть
29.05.1944
Добужа, Быховский район, Могилёвская область
Погиб в сражении ВОВ
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