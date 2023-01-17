Крупина Авдотья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Крупин Лавр ?
Отец ребёнка: Крупин Иван Дементьев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Крупин Иван Дементьев
Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крупин Иван Дементьев
Смерть
Неизвестно