Крупина Авдотья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Авдотья Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крупин Лавр ?

Отец ребёнка: Крупин Иван Дементьев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Крупин Павел Иванович

Отец ребёнка: Крупин Иван Дементьев

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Ананий Иванович

Отец ребёнка: Крупин Иван Дементьев

Смерть
Неизвестно
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