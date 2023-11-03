Глушков Инокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Инокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Бородихина Пелагея Инокентиевна

Мать ребёнка: не указана

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Александра Иннокентиева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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