Терлецкий Парфений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терлецкий Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терлецкий Николай
Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терлецкий Василий
Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терлецкий Антон
Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия
Смерть
Неизвестно