Терлецкий Парфений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерлецкий Парфений

Терлецкий Парфений

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терлецкий Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терлецкий Николай

Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терлецкий Василий

Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терлецкий Антон

Мать ребёнка: Терлецкая Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close