Рожин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1927
Дата смерти?.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927
Отец: Рожин Иван
Мать: Рожина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: Боброва (Рожина) Лилия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1956
Дочь: Черкашина (Рожина) Фаина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.1999