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Рожин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1927

Дата смерти

?.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927

Отец: Рожин Иван

Мать: Рожина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: Боброва (Рожина) Лилия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1956

Дочь: Черкашина (Рожина) Фаина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.1999

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