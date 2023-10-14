Кочкин Денис
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1997
Мать ребёнка: Ефимушкина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
18.08.2004
Дочь: Кочкина Ксения Денисовна
Мать ребёнка: Ефимушкина Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно