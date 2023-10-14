Кочкин Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкин Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1997

Сын: Кочкин Данил Денисович

Мать ребёнка: Ефимушкина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
18.08.2004

Дочь: Кочкина Ксения Денисовна

Мать ребёнка: Ефимушкина Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимушкина Анастасия Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Ефимушкина Анастасия Александровна

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