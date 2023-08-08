Коптелов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Коптелов Александр Иванович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1971
Сын: Коптелов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Коптелова Алла
Рождение ребёнка
27.04.?
Дочь: Сураева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Коптелова Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коптелова Алла