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Коптелов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Коптелов Александр Иванович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
29.03.1971

Сын: Коптелов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Коптелова Алла

Рождение ребёнка
27.04.?

Дочь: Сураева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Коптелова Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптелова Алла