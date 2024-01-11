Хайретдин Бадретдин Улы
Место рожденияс.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадретдин
Мать: не указана
с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Хайретдинов Курамша Хайретдинович
Мать ребёнка: Салимя
Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1923
Сын: Хайретдинов Ибрагим
Мать ребёнка: Салимя
с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Ибрагимова Малика Хайретдиновна
Мать ребёнка: Салимя
д. Шубино, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салимя
Смерть
Около 1934
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва,Даниловское кладбище