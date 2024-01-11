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Хайретдин Бадретдин Улы

Место рождения

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадретдин

Мать: не указана

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Хайретдинов Курамша Хайретдинович

Мать ребёнка: Салимя

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1923

Сын: Хайретдинов Ибрагим

Мать ребёнка: Салимя

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Ибрагимова Малика Хайретдиновна

Мать ребёнка: Салимя

д. Шубино, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимя

Смерть
Около 1934
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва,Даниловское кладбище
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