Леваев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.2008
Дочь: Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Леваева Юлия Витальевна
Рождение ребёнка
30.05.2014
Сын: Леваев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Леваева Юлия Витальевна
Краснодар Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леваева Юлия Витальевна