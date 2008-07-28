Леваев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леваев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леваев Александр Георгиевич

Мать: Леваева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.2008

Дочь: Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Леваева Юлия Витальевна

Рождение ребёнка
30.05.2014

Сын: Леваев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Леваева Юлия Витальевна

Краснодар Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леваева Юлия Витальевна

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