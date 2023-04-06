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Султанов Ильдар Икбалевич

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Место рождения

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.2003

Дочь: Султанова Миляуша Ильдаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.2007

Дочь: Султанова Гузель Ильдаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шаран, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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