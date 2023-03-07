Соснина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин Михаил

Отец ребёнка: Соснин Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин Александр

Отец ребёнка: Соснин Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснин Ефим

Смерть
Неизвестно
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