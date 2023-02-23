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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Караваев Федор Киреевич

Отец ребёнка: Караваев Кирей Филиппович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Караваев Авксентий Киреевич

Отец ребёнка: Караваев Кирей Филиппович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Караваев Яков Киреевич

Отец ребёнка: Караваев Кирей Филиппович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Караваев Сидор Киреевич

Отец ребёнка: Караваев Кирей Филиппович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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