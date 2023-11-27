Климович (Маевская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович (Маевская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1900

Дата смерти

17.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1927

Сын: Климович Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Климович Николай Александрович

Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Климович Александр Николаевич

Отец ребёнка: Климович Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климович Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Климович Николай Александрович

Смерть
17.11.1978
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