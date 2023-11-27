Климович (Маевская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1900
Дата смерти17.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1927
Сын: Климович Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Климович Николай Александрович
Рождение ребёнка
20.11.1929
Сын: Климович Александр Николаевич
Отец ребёнка: Климович Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климович Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Климович Николай Александрович
Смерть
17.11.1978