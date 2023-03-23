Скольченков Николай Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скольченков Николай Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1987

Сын: Скольченков Артем Николаевич

Мать ребёнка: Скольченкова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1989

Сын: Скольченков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Скольченкова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скольченкова Нина Ивановна

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