Скольченков Николай Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1987
Сын: Скольченков Артем Николаевич
Мать ребёнка: Скольченкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1989
Сын: Скольченков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Скольченкова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно