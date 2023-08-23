Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1937

Сын: Коренченко Анатолий

Отец ребёнка: Коренченко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренченко Михаил

Отец ребёнка: Коренченко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коренченко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренченко Сергей

Самара, Самара, Самарская область
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