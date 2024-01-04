Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения14.09.1872 ст.
Дата смерти22.11.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1872 ст.
Отец: Алексей Михайлов
Мать: Пелагея Васильева
Крещение
15.09.1872 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Матрена Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1872 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
24.11.1872 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя