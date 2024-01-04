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Иван Алексеев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.09.1872 ст.

Дата смерти

22.11.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1872 ст.

Отец: Алексей Михайлов

Мать: Пелагея Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
15.09.1872 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Матрена Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
22.11.1872 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
24.11.1872 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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