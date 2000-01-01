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Филипенков Иван Алексеевич
Филипенков Иван Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1993
Пол
Мужской
Отец
Филипенков Алексей Иванович
1967 г.р.
Мать
Филипенкова Ольга Михайловна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1993
Отец:
Филипенков Алексей Иванович
Мать:
Филипенкова Ольга Михайловна
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