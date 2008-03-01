Киреева -Малинкова Агрипина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1929
Дата смерти01.03.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1929
Отец: Малинков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1954
Дочь: Кропотина- Киреева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович
Рождение ребёнка
13.11.1955
Дочь: Широкова-Киреева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович
Рождение ребёнка
28.12.?
Дочь: Парфенова-Киреева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.2008