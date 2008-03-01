Киреева -Малинкова Агрипина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева -Малинкова Агрипина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1929

Дата смерти

01.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1929

Отец: Малинков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1954

Дочь: Кропотина- Киреева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович

Рождение ребёнка
13.11.1955

Дочь: Широкова-Киреева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.?

Дочь: Парфенова-Киреева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Киреев Василий Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Василий Андрианович

Смерть
01.03.2008
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