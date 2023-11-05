Прасковья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1810
Муж: Павел Онуфриевич
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Павлович
Отец ребёнка: Павел Онуфриевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Борис Павлович
Отец ребёнка: Павел Онуфриевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Александр Павлович
Отец ребёнка: Павел Онуфриевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Павел Онуфриевич
Смерть
Неизвестно