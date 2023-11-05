Прасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1810

Муж: Павел Онуфриевич

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Степан Павлович

Отец ребёнка: Павел Онуфриевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Борис Павлович

Отец ребёнка: Павел Онуфриевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Александр Павлович

Отец ребёнка: Павел Онуфриевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Павел Онуфриевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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