Бабин Ульян Авксентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Ульян Авксентьев

Бабин Ульян Авксентьев

avatar

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1837

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Мать: Бабина Анна Фадеева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1793

Жена: Бабина Татьяна Евстефеева

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Параскева Ульянова

Мать ребёнка: Астраханцова Домника Алексеева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
12.01.1815 ст.

Жена: Астраханцова Домника Алексеева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Анна Тихонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вороносельская, Лумпунская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1837
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close