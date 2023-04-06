Бабин Ульян Авксентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Бракосочетание
1793
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Параскева Ульянова
Мать ребёнка: Астраханцова Домника Алексеева
Бракосочетание
12.01.1815 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Анна Тихонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вороносельская, Лумпунская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1837