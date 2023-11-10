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Борисов Николай Ива

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Место рождения

Тестово Тейковский район Ивановская область

Дата рождения

18.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Тестово Тейковский район Ивановская область
Бракосочетание
05.10.1980

Жена: Борисова Борзова Ольга Алимпиевна

Рождение ребёнка
28.10.1982

Дочь: Борискина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Борисова Борзова Ольга Алимпиевна

Москвино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
01.10.1983

Сын: Борисов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Борзова Ольга Алимпиевна

Москвино Тейковский район Ивановская область
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