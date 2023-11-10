Борисов Николай Ива
Место рожденияТестово Тейковский район Ивановская область
Дата рождения18.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Тестово Тейковский район Ивановская область
Бракосочетание
05.10.1980
Рождение ребёнка
28.10.1982
Дочь: Борискина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Борисова Борзова Ольга Алимпиевна
Москвино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
01.10.1983
Сын: Борисов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Борисова Борзова Ольга Алимпиевна
Москвино Тейковский район Ивановская область