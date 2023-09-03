Ибрагимов Валерий Тешаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1968
Отец: Ибрагимов Теша
Рождение ребёнка
07.10.1991
Дочь: Ибрагимова Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Кульга Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
07.10.1991
Дочь: Ибрагимова Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1993
Дочь: Галингер Диана Николаевна
Мать ребёнка: Кульга Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
10.12.2004
Сын: Ибрагимов Даниил Валерьевич
Мать ребёнка: Кульга Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
04.03.2009
Дочь: Ибрагимова Эвелина Валерьевна
Мать ребёнка: Кульга Татьяна Витальевна