Якунина (Машонкина) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962
Рождение ребёнка
17.05.1982
Дочь: Якунина Елена Александровна
Отец ребёнка: Якунин Александр Борисович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якунин Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно