Якунина (Машонкина) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Машонкина) Ирина Юрьевна

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

15.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962

Отец: Машонкин Юрий Михайлович

Мать: Машонкина Элеонора Федоровна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.05.1982

Дочь: Якунина Елена Александровна

Отец ребёнка: Якунин Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якунин Александр Борисович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Александр Борисович

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