Ишков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишков Ефим
Мать: Ишкова ?
Рождение ребёнка
11.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Орехово Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
14.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Орехово Касторенского района Курской области, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно