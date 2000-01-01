Ишков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Ефим

Мать: Ишкова ?

Рождение ребёнка
11.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Орехово Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
14.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Орехово Касторенского района Курской области, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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