Сотникова (Жидкова) Елена
Место рождения
Дата рождения04.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1988
Отец: Клёпов ?
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2010
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный аграрный университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
23.06.2012
Рождение ребёнка
09.10.2012
Сын: Сотников Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Сотников Яков Валерьевич
Рождение ребёнка
02.10.2019
Сын: Сотников Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Сотников Яков Валерьевич
Место жительства
Неизвестно