Сотникова (Жидкова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Жидкова) Елена

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1988

Отец: Клёпов ?

Мать: Кузовёнкова Галина Петровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2010
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный аграрный университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
23.06.2012

Муж: Сотников Яков Валерьевич

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.10.2012

Сын: Сотников Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Сотников Яков Валерьевич

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.10.2019

Сын: Сотников Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сотников Яков Валерьевич

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Место жительства
Неизвестно
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
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