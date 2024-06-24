Иноземцева Акулина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева Акулина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Афанасий Парфёнович

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Иноземцев Михей Афанасьевич

Отец ребёнка: Иноземцев Афанасий Парфёнович

Смерть
Неизвестно

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