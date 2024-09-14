Константин Кирилов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кирило Козмин
Мать: Наталья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кирсан Константинов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно