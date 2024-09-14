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Константин Кирилов

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кирило Козмин

Мать: Наталья Михайлова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Григорий Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кирсан Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Александр Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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