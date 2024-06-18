Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна 18.11.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1894

Дата смерти

28.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Леонов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Леонов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
14.08.1924

Дочь: Антипова (Леонова) Октябрина Васильевна

Отец ребёнка: Леонов Василий Ефимович

Сертякино, Подольск, Московская область
Смерть
28.11.1974

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