Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1894
Дата смерти28.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Леонов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Леонов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Леонов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
14.08.1924
Дочь: Антипова (Леонова) Октябрина Васильевна
Отец ребёнка: Леонов Василий Ефимович
Сертякино, Подольск, Московская область
Смерть
28.11.1974