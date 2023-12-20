Karziuk Tatsiana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karziuk Tatsiana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карзюк Виктор Иосифович

Мать: Тытуш Нина Федоровна

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