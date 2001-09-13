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Кузнецова Мария Валерьевна

Место рождения

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2001

Отец: Кузнецов Валерий Алексеевич

Мать: Позяпкина Людмила Павловна

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область