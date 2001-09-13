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Кузнецова Мария Валерьевна
Кузнецова Мария Валерьевна
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Место рождения
Пичкиряево
, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
13.09.2001
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Валерий Алексеевич
1969 г.р.
Мать
Позяпкина Людмила Павловна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2001
Отец:
Кузнецов Валерий Алексеевич
Мать:
Позяпкина Людмила Павловна
Пичкиряево
, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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