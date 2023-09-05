Пахомова Дарья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смерти17.03.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Пахомов Григорий Терентьев
Отец ребёнка: Пахомов Терентий Акимов
Смерть
17.03.1885 ст.
Михайловка, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область