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Пахомова Дарья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

17.03.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕL
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Пахомов Григорий Терентьев

Отец ребёнка: Пахомов Терентий Акимов

Смерть
17.03.1885 ст.
Михайловка, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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