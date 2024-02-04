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Киба Антон Владимирович
Киба Антон Владимирович
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Древо
Место рождения
Ленинград
Дата рождения
1984
Пол
Мужской
Отец
Киба Владимир
1947 г.р.
Мать
Галина
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец:
Киба Владимир
Мать:
Галина
Ленинград
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