Киба Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киба Антон Владимирович

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Киба Владимир

Мать: Галина

Ленинград
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