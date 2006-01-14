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Sinkēvičs Albīns

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1931

Дата смерти

14.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931

Отец: Sinkēvičs Staņislavs

Мать: Sinkēviča Marija

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Drancāne) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Grīva) Gerda Irēna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Drancāne) ?

Рождение ребёнка
25.11.1957

Сын: Sinkēvičs Ilgvars

Мать ребёнка: (Drancāne) ?

Смерть
14.01.2006

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