Sinkēvičs Albīns
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1931
Дата смерти14.01.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931
Отец: Sinkēvičs Staņislavs
Мать: Sinkēviča Marija
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Drancāne) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Grīva) Gerda Irēna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Drancāne) ?
Рождение ребёнка
25.11.1957
Сын: Sinkēvičs Ilgvars
Мать ребёнка: (Drancāne) ?
Смерть
14.01.2006