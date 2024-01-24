Саушкина (Воронцова) Надежда
Место рожденияЯковлево, Гжатский район, Смоленская область
Дата рождения20.08.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933
Отец: Михаил
Яковлево, Гжатский район, Смоленская область
Бракосочетание
04.09.1953
Муж: Саушкин Дмитрий
Томилино
Рождение ребёнка
09.06.?
Сын: Саушкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий
Смерть
Неизвестно