Саушкина (Воронцова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Воронцова) Надежда

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Место рождения

Яковлево, Гжатский район, Смоленская область

Дата рождения

20.08.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933

Отец: Михаил

Мать: не указана

Яковлево, Гжатский район, Смоленская область
Бракосочетание
04.09.1953

Муж: Саушкин Дмитрий

Томилино
Рождение ребёнка
09.06.?

Сын: Саушкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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