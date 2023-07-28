Шаврай Тит Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Аверкий Григорьевич
Мать: Акилина Пантелеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шаврай Анна Титовна
Мать ребёнка: Шаврай Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шаврай Анна Титовна
Мать ребёнка: Шаврай Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно