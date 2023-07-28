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Шаврай Тит Аверкиевич

Место рождения

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Аверкий Григорьевич

Мать: Акилина Пантелеевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шаврай Анна Титовна

Мать ребёнка: Шаврай Александра Ивановна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шаврай Анна Титовна

Мать ребёнка: Шаврай Александра Ивановна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаврай Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно