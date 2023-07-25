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Журавлев Григорий Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1910

Отец: Журавлев Онисим Васильевич

Мать: Журавлева Александра Авдиевна