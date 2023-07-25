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Журавлев Григорий Онисимович
Журавлев Григорий Онисимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1910
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Онисим Васильевич
Мать
Журавлева (Курмаева) Александра Авдиевна
Около 1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1910
Отец:
Журавлев Онисим Васильевич
Мать:
Журавлева Александра Авдиевна
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