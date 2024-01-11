Яналеев Рахманкул
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Кайбулин Яналей
Мать: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1716
Сын: Рахманкулов Биккул
Мать ребёнка: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно