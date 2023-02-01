Кадакова Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадакова Виктория Андреевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

?.02.2023

Дата смерти

?.06.2023

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2023

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
?.06.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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