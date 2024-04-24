Тяпнина Феодосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Тяпнина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Тяпнина Феврония Михайловна
Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Тяпнина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно