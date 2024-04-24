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Тяпнина Феодосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяпнин Михаил Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Тяпнина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Тяпнина Феврония Михайловна

Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Тяпнин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Тяпнина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тяпнин Фока Михайлович

Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тяпнин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Тяпнин Михаил Никифорович

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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