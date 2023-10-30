Кошелева Лукерья Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти10.04.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ермолай Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
07.01.1848
Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
23.10.1850
Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1853
Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1853
Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1856
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1889
Причина смерти: от старости