Кошелева Лукерья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Лукерья Ермолаевна

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ермолай Архипович

Мать: не указана

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кошелев Петр Егорович

Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1848

Сын: Кошелев Павел Егорович

Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1850

Сын: Кошелев Яков Егорович

Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1853

Сын: Кошелев Капитон Егорович

Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1853

Сын: Кошелев Василий Егорович

Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1856

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Кошелев Егор Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Егор Андреевич

Смерть
10.04.1889
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
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