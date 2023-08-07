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Агафья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кондратий Тимофеевич

Мать: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Соломея Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно