Агафья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Кондратий Тимофеевич
Мать: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Соломея Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно