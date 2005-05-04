Павлова наталья николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова наталья николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1980

Отец: не указан

Мать: Павлова елена васильевна

Рождение ребёнка
04.05.2005

Дочь: Бородулина алёна сергеевна

Отец ребёнка: Бородулин сергей

Рождение ребёнка
16.02.2008

Сын: Бородулин михаил сергеевич

Отец ребёнка: Бородулин сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин алексей сергеевич

Отец ребёнка: Бородулин сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин сергей

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