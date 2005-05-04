Павлова наталья николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1980
Отец: не указан
Мать: Павлова елена васильевна
Рождение ребёнка
04.05.2005
Дочь: Бородулина алёна сергеевна
Отец ребёнка: Бородулин сергей
Рождение ребёнка
16.02.2008
Сын: Бородулин михаил сергеевич
Отец ребёнка: Бородулин сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин алексей сергеевич
Отец ребёнка: Бородулин сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородулин сергей