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Гусев Андрей Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1892

Жена: Гусева Фекла Терентиева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 21 год она первым браком 19 лет #007470344 №124
Бракосочетание
26.01.1894

Жена: Гусева София Афанасьева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он вторым браком 22 года она первым браком 18 лет #007470344 №214
Рождение ребёнка
13.03.1895 ст.

Сын: Гусев Алексей Феодоров

Мать ребёнка: Гусева София Афанасьева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
18.03.1895 #007470344 №242
Рождение ребёнка
11.09.1896

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Гусева София Афанасьева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1898

Сын: Гусев Александр Андреев

Мать ребёнка: Гусева София Афанасьева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Фекла Терентиева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно