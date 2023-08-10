Гусев Андрей Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1892
Жена: Гусева Фекла Терентиева
он первым браком 21 год она первым браком 19 лет #007470344 №124
Бракосочетание
26.01.1894
Жена: Гусева София Афанасьева
он вторым браком 22 года она первым браком 18 лет #007470344 №214
Рождение ребёнка
13.03.1895 ст.
Мать ребёнка: Гусева София Афанасьева
18.03.1895 #007470344 №242
Рождение ребёнка
11.09.1896
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Гусева София Афанасьева
Рождение ребёнка
02.11.1898
Мать ребёнка: Гусева София Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Фекла Терентиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно