(Сулейманова) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сулейманова) Сания

Место рождения

с.Б.Рыбушкино

Дата рождения

28.09.1924

Дата смерти

02.02.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1924

Отец: Тимершин Сулейман

Мать: Тимершин (Андержанова) Фирузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Рашид

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Рифат

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Сафиулла

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Краснов Тагир Сафиуллович

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Рождение ребёнка
31.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Рождение ребёнка
07.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Сафиулла

Смерть
02.02.1985

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