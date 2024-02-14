(Сулейманова) Сания
Место рожденияс.Б.Рыбушкино
Дата рождения28.09.1924
Дата смерти02.02.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1924
Отец: Тимершин Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Рашид
Отец ребёнка: Краснов Сафиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Рифат
Отец ребёнка: Краснов Сафиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Сафиулла
Рождение ребёнка
19.04.1958
Сын: Краснов Тагир Сафиуллович
Отец ребёнка: Краснов Сафиулла
Рождение ребёнка
19.04.1958
Рождение ребёнка
31.10.1961
Рождение ребёнка
07.09.1963
Смерть
02.02.1985