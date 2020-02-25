Саенко (Борченко) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Борченко) Вера Андреевна

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

12.02.1942

Дата смерти

25.02.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.2020

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