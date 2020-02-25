Саенко (Борченко) Вера Андреевна
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения12.02.1942
Дата смерти25.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.2020