Ананьин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1992

Дочь: Изотова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Ананьина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1995

Сын: Ананьин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Ананьина Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Ольга Михайловна

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