Ананьин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1992
Дочь: Изотова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Ананьина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1995
Сын: Ананьин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Ананьина Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно