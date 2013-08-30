(Варнавская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варнавская) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

30.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Варнавский Михаил

Мать: Варнавская Анна

Смерть
30.08.2013
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