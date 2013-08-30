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(Варнавская) Татьяна
(Варнавская) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Дата смерти
30.08.2013
Пол
Женский
Отец
Варнавский Михаил
1911 г.р.
Мать
Варнавская (Корноухова) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Варнавский Михаил
Мать:
Варнавская Анна
Смерть
30.08.2013
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