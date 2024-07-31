Маслова Авдотья
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Маслов Иван
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Маслова) Агафья
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Горелых (Маслова) Софья
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дурнева (Маслова) Марфа
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дурнева (Маслова) Пелагея
Отец ребёнка: Маслов Иван
Смерть
1790