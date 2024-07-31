Маслова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Авдотья

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Алексей

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Маслов Иван

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Маслова) Агафья

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Горелых (Маслова) Софья

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дурнева (Маслова) Марфа

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дурнева (Маслова) Пелагея

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1790
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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