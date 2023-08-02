Борисов Дмитрий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Дмитрий Архипович

Борисов Дмитрий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Борисов Архип Петрович

Мать: Борисова Арина ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Борисов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Рощина Евдокия

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Прохорова Анна

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Королёва Апполинария

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Григорий

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Василий

Мать ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Борисова ?

Смерть
Неизвестно