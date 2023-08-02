Борисов Дмитрий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Борисов Архип Петрович
Мать: Борисова Арина ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Рощина Евдокия
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Прохорова Анна
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Фёкла
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Королёва Апполинария
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Григорий
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий
Мать ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Борисова ?
Смерть
Неизвестно